Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область — глава ОВА 3 мая, 10:49 Цей матеріал також доступний українською Россия систематически обстреливает Николаевскую область (Фото:ГСЧС)

Рано утром во вторник, 3 мая, российские оккупанты нанесли удар по Николаевской области.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«По поводу обстановки в области. Относительно спокойно. Два обстрела, которые были, без жертв. Сейчас еще прилетело в один район за городом, буду узнавать, что там», — отметил он в своем Telegram.

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Подробности обстрелов Ким не уточнил.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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