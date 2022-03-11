Оккупанты обстреляли Нежин Ураганами, погибли два человека — мэр

11 марта, 00:09
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Здание в Чернигове в результате российского обстрела, 7 марта 2022 года (Фото:Social media by REUTERS)

Здание в Чернигове в результате российского обстрела, 7 марта 2022 года (Фото:Social media by REUTERS)

Россия обстреляла Нежин Черниговской области из РСЗО Ураган, в результате погибли два человека, еще восемь ранены. Об этом сообщил мэр города Александр Кодола в Facebook.

«Сегодня [10 марта] в 14:20 был разрушительный обстрел РСЗО Ураган. Есть информация о восьми раненых и двух погибших. В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы… Четыре дома остаются без света, ремонтные работы продолжатся завтра. В школе, садике и амбулатории семейной медицины в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации», — написал он.

Кодола напомнил, что оставаться дома или в укрытиях безопаснее, потому что оккупанты нарушают международное право и обстреливают мирное население.

https://www.facebook.com/oleksandr.mihalich/posts/5000778890014897

Утром 10 марта глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус сообщил, что почти весь Чернигов остался без газа и отопления в результате обстрела оккупантов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черниговская область Нежин Война России против Украины

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