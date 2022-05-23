Атаки РФ на Сумскую область: оккупанты всю ночь обстреливали Белополье ракетами, был нанесен авиаудар 23 мая, 09:59 Цей матеріал також доступний українською В результате атак оккупантов разрушено более десяти жилых домов (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В ночь на 23 мая российские оккупанты обстреливали Белополье Сумской области и окрестности населенного пункта.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи был авиаудар», — отметил он.

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По словам Живицкого, в результате атаки пострадали частные дома мирных жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены.

Обошлось без человеческих жертв.

Также оккупанты с территории РФ ночью вели минометный обстрел северной части Шосткинского района.

Последние недели Россия систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

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