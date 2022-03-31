«Вернетесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо до 12 лет». Россия обманывает своих контрактников, чтобы удержать в Украине — СБУ

31 марта, 17:34
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Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Россия автоматически продолжает контракты своим военным, которые участвуют в полномасштабном вторжении в Украину, — об этом сообщает СБУ со ссылкой на перехват соответствующего разговора.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Российским оккупантам продолжают контракты, которые закончились до начала полномасштабной войны, а когда они пытаются протестовать, угрожают арестом за дезертирство.

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«Вы домой вернетесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати [лет тюрьмы]», — говорит контрактник, цитируя командира.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/321136596778369

Россиянин заявляет, что готов дезертировать: «В Беларусь приеду, просто тупо сам билет на поезд куплю, домой уеду».

По словам оккупанта, он еще до начала февраля подписал рапорт на увольнение, но его отправили «на учения», пообещав, что они закончатся до 20 числа. В разговоре он просит жену «позвонить в ***ную московскую комендатуру и уточнить: контракт продлевается в случае войны, а это, на***, не война, это «спецоперация».

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Ранее Служба безопасности Украины публиковала перехват разговора, из которого следует, что российских солдат-срочников, которые воюют в Украине, заставляют подписывать контракты.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Война России против Украины

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