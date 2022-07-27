Россия окончательно утратила инициативу в битве за Донбасс — западный чиновник 27 июля, 21:07 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ЗСУ / Facebook)

Российские оккупанты окончательно утратили инициативу в битве за Донбасс, сообщил неназванный западный чиновник журналистам в среду, 27 июля. Об этом сообщает Sky News.

По словам чиновника, России не удастся «в ближайшем будущем» захватить регион, но страна-агрессор «не собирается просто так сдаваться и возвращаться домой». Он также сказал, что выход на админграницы Донецкой области остается «минимальной политической целью кампании на Донбассе», но то, что Россия сможет сделать это в течение ближайших нескольких месяцев, выглядит «все более маловероятным».



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Западный чиновник отметил, что ситуация на фронте в Украине колебалась, и российские оккупанты могли «подстраиваться и корректировать свои действия».



Генштаб ВСУ в вечерней сводке 27 июля сообщил, что защитники Украины отбили штурмы оккупантов на Краматорском и Бахмутском направлениях.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-террорист потеряла около 40 070 человек личного состава, 1738 танков, 258 РСЗО, 117 средств ПВО, 222 самолета, 190 вертолетов, 726 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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