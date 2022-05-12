Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины подразделений — разведка 12 мая, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Россия испытывает проблему с укомплектованием подразделений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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«Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса России. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50−60 лет производства», — отметили в ведомстве.

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По данным ГУР, из складов долгосрочного хранения технику в большинстве случаев даже не могут доставить в подразделения. Военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

В течение апреля с баз хранения России были сняты:

18 САУ Мста-С из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО ( Уссурийск, Приморский край);

Уссурийск, Приморский край); 28 САУ Акация из 94 арсенала ГРАУ ( Омск);

Омск); 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация и 20 САУ Гвоздика из арсенала комплексного хранения РАО ( Гагаринский, Свердловская обл.);

Гагаринский, Свердловская обл.); 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У из 109 арсенала ГРАУ ( Батарейна, Иркутская обл).

«Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар). Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского «великого прошлого» становится основой русского «настоящего», — резюмировали там.

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