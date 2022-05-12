Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины подразделений — разведка

12 мая, 12:54
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Россия испытывает проблему с укомплектованием подразделений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия испытывает проблему с укомплектованием подразделений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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«Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса России. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50−60 лет производства», — отметили в ведомстве.

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По данным ГУР, из складов долгосрочного хранения технику в большинстве случаев даже не могут доставить в подразделения. Военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

В течение апреля с баз хранения России были сняты:

  • 18 САУ Мста-С из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);
  • 28 САУ Акация из 94 арсенала ГРАУ (Омск);
  • 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация и 20 САУ Гвоздика из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
  • 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл).
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«Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар). Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского «великого прошлого» становится основой русского «настоящего», — резюмировали там.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/310442221267205
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Украинская разведка Война России против Украины

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