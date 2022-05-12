Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины подразделений — разведка
Россия испытывает проблему с укомплектованием подразделений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Война России против Украины — главные события 12 мая
«Следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса России. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50−60 лет производства», — отметили в ведомстве.
По данным ГУР, из складов долгосрочного хранения технику в большинстве случаев даже не могут доставить в подразделения. Военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.
В течение апреля с баз хранения России были сняты:
- 18 САУ Мста-С из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);
- 28 САУ Акация из 94 арсенала ГРАУ (Омск);
- 15 САУ Мста-С, 5 САУ Акация и 20 САУ Гвоздика из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);
- 15 РСЗО Ураган и 11 ТРК Точка-У из 109 арсенала ГРАУ (Батарейна, Иркутская обл).
«Восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ПО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники, снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар). Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского «великого прошлого» становится основой русского «настоящего», — резюмировали там.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.