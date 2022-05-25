Россия не готовится к наступлению на Чернигов — ГПСУ 25 мая, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники (Фото:НВ)

Российские войска демонстрируют активность возле границы с Черниговской областью, чтобы сковать подразделения Сил обороны Украины и помешать их использованию на других направлениях. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

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По словам Демченко, пограничники не наблюдают формирования противником группировки для возобновления наступления в сторону Чернигова. Он рассказал, что страна-агрессор удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей свои подразделения, в некоторых районах оккупанты усиливают инженерное оборудование позиций.



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«Россия не прекращает вооруженные провокации на украинско-российском участке границы, в частности, на направлении Черниговской области. Практически каждый день продолжаются обстрелы территории Украины из стрелкового оружия, минометов, артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры возле границы. Огонь ведется с территории России», — заявил спикер ГПСУ.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские пограничники в Черниговской области наблюдают за тем, как россияне снова стягивают свои войска и технику, и готовятся к возможному новому вторжению.

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