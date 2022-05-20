Наступление оккупантов в Луганской области. Погибли 13 человек, войска РФ понесли потери во время штурма Северодонецка — глава ОВА 20 мая, 08:34 Цей матеріал також доступний українською За минувшие сутки российские оккупанты повредили около 60 жилых домов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают наступление на Лисичанск и Северодонецк Луганской области, за сутки погибли 13 мирных жителей.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один — в Горской общине. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нырково — пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом — шесть, во Врубовке — три, еще три — в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия», — написал он в своем Telegram.

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По словам главы ОВА, по всей области за сутки разрушены более 60 жилых домов.

Оккупанты также пытались штурмовать Северодонецк, но безуспешно. Противник понес потери в личном составе и отступил.

«Последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные, по меньшей мере, пять многоэтажек. Не лучше ситуация и в Лисичанске и рядом городах. В Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске — 14, в Приволье — 17», — резюмировал он.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия продолжила свое наступление на донецком и луганском направлениях.

Оккупанты уничтожают населенные пункты Луганской области. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

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