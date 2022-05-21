Россия нанесла ракетный удар по Ровенской области: пострадал объект военной инфраструктуры

21 мая, 12:29
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Россия атаковала Ровенскую область ракетами (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Россия атаковала Ровенскую область ракетами (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Россия нанесла ракетный удар по Ровенской области.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

В результате атаки пострадал объект военной инфраструктуры.

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«Объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы», — сказал он в своем Facebook.

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Другие подробности не сообщаются.

https://www.facebook.com/koval8/videos/696630208062649
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ровенская область Ракетные удары Война России против Украины

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