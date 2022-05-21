Россия нанесла ракетный удар по Ровенской области: пострадал объект военной инфраструктуры 21 мая, 12:29 Цей матеріал також доступний українською Россия атаковала Ровенскую область ракетами (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

Россия нанесла ракетный удар по Ровенской области.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

В результате атаки пострадал объект военной инфраструктуры.

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«Объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушений уточняются. На месте работают соответствующие службы», — сказал он в своем Facebook.

Другие подробности не сообщаются.

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