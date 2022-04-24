Россия нанесла пять ракетных ударов по Полтавской области — глава ОВА

24 апреля, 20:23
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О последствиях ракетных ударов пока не сообщается (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

О последствиях ракетных ударов пока не сообщается (иллюстративное фото) (Фото:ВСУ)

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В воскресенье, 24 апреля, Россия нанесла пять ракетных ударов по Полтавской области.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

Другие детали не уточняются.

В соцсетях сообщают о взрывах в Кременчуге.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Полтавская область Ракетные удары Война России против Украины

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