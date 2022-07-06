Войска РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова, по области есть раненые — глава Харьковской ОВА

6 июля, 10:27
Одна из ракет РФ попала по учебному заведению в Харькове (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Одна из ракет РФ попала по учебному заведению в Харькове (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Ночью в среду, 6 июля, Россия нанесла ракетные удары по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, удары наносились с территории России.

В Основянском районе оккупанты попали по открытой территории, в Новобаварском — в админздание, разрушена часть помещения.

Видео дня

В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения.

https://www.youtube.com/watch?v=2dLW9F5iDQU&t=2s

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

Три человека получили ранения, один из них госпитализирован.

Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова.

4 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Целью террористических войск РФ стала общеобразовательная школа.

5 июля ракеты попали в учебное заведение в Салтовском районе.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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