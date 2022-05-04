Оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по городам Луганской области: два человека погибли, повреждены 45 объектов — глава ОВА 4 мая, 08:33 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает населенные пункты в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Золотому-4 в Луганской области, погибли два человека.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, противник также проводил штурмовые действия в районе Попасной, где бои продолжаются.

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«Вчера каждый наш город страдал от врага. Четыре населенных пункта выдержали ракетно-бомбовые удары. Попасную россияне не просто разрушают — они удаляют ее с карты Луганщины как населенный пункт. 34 раза враг ударил по жилым районам области», — отметил он.

По словам Гайдая, погибли женщина из Лисичанска и мужчина из Попасной, еще две женщины ранены.

Россия также обстреливала населенные пункты из артиллерии, повреждены 45 домов и других объектов.

Четыре дома в Северодонецке, 12 — в Лисичанске, семь — в Орехово, шесть — в Рубежном, четыре — в Горском, четыре — в Попасной, два — во Врубовке.

«В Лисичанске пламенем было охвачено здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных заболеваний и одну из школ города. В Сиротино — единственная в населенном пункте школа. В Северодонецке — торговый центр», — резюмировал глава ОВА.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.

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