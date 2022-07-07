Войска РФ нанесли удары по Харькову: ракеты упали рядом со школой-интернатом
6 июля Россия ударила ракетами по зданию педуниверситета в Харькове (Фото:Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters)
В ночь на четверг, 7 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову, за сутки погиб один человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Он уточнил, что ракеты упали рядом со школой-интернатом для детей с нарушением зрения в Немышлянском районе. Предварительно, в результате ночных обстрелов пострадавших нет.
На территории области враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.
За минувшие сутки погибли двое гражданских — в Харькове и Харьковском районе, одного мужчину госпитализировали из Дергачевской громады.
Войска РФ ежедневно обстреливают жилые районы Харькова.
В ночь на 6 июля Россия нанесла ракетные удары по Новобаварскому, Киевскому и Основянскому районам Харькова. Удары наносились с территории России. В результате было разрушено здание педуниверситета.
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