Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожскому району

20 сентября, 20:02
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты во вторник, 20 сентября, нанесли ракетные удары по Запорожскому району.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram, что в течение часа ракетным атакам подверглись села Григоровка, Юльевка, Речное, пгт Камышеваха. В Юльевке и Камышевахе зафиксировали по три попадания. Предварительно, страна-террорист наносила удары ракетами С-300, данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская область Ракетные удары ЗРК С-300 Война России против Украины

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