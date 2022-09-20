Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожскому району 20 сентября, 20:02 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты во вторник, 20 сентября, нанесли ракетные удары по Запорожскому району.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram, что в течение часа ракетным атакам подверглись села Григоровка, Юльевка, Речное, пгт Камышеваха. В Юльевке и Камышевахе зафиксировали по три попадания. Предварительно, страна-террорист наносила удары ракетами С-300, данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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