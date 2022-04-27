Россия нанесла авиаудар по Горской громаде: множество разрушений, погиб человек — глава Луганской ОВА
Горское обстреливают также из артиллерии и Градов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Утром 27 апреля Россия нанесла авиаудар по Горской громаде Луганской области.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской громады. Применяют Грады и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего», — написал он в своем Telegram.
По словам Гайдая, поиски погибших и пострадавших продолжаются.
В Горском также сгорела электроподстанция.
В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.
Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.
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