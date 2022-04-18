ВСУ фиксируют признаки наступления оккупантов на востоке — Генштаб 18 апреля, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Мариуполе, 17 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 18 апреля, на 54-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Главное из сводки Генштаба:



российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по промышленной и гражданской инфраструктуре в Украине, они сосредоточили основные усилия на попытках установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать ранее захваченные территории;

ВСУ фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных регионах противник активизировал наступление и штурм на некоторых направлениях;

оккупанты формируют дополнительные подразделения в Ростовской области и во временно оккупированном Крыму, чтобы использовать их для поддержки боевых действий основных сил и охраны важных объектов на захваченных территориях. Ориентировочный срок формирования — до 24 апреля;

не исключено, что в пограничных с Украиной районах россии оккупанты пойдут на провокации и будут наносить авиаудары по гражданским объектам;

на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и разрушать жилые кварталы города артиллерийским огнем. Ожидается, что враг продолжит попытки наступления на направлениях Изюм — Славянск и Изюм — Барвенково;

на территории Белгородской области возле границы с Украиной враг разворачивает вертолетные площадки;

на Донецком и Таврийском направлениях основные усилия россиян сосредоточены на захвате Лимана, Кременной, Попасной и Рубежного, а также на установлении полного контроля над Мариуполем. Бои за Мариуполь продолжаются, оккупанты проводят штурм в районе морского порта;

противник активизировал наступление на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях, продолжает наращивать танковые и артиллерийские подразделения;

на Южнобугском направлении россияне пытаются удержать занятые рубежи и обстреливают позиции украинских защитников. Оккупанты пытаются установить полный контроль над Херсонской областью, безуспешно ведут бои в районе Александровки;

враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, не дает эвакуировать гражданских из оккупированных населенных пунктов, отказывается согласовывать гуманитарные коридоры и обстреливает места возле возможных зеленых маршрутов;

на временно занятых территориях оккупанты крадут и вывозят в россию оборудование, технику и продукцию местных предприятий, минируют поля;

украинские защитники удерживают определенные рубежи, уничтожают врага и освобождать территории Украины от оккупантов на отдельных направлениях.

Видео дня

По данным Генштаба, за 53 дня полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 20 600 человек личного состава.

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