На фоне потерь в Украине. Россия начала набор «добровольцев-контрактников» для участия в боевых действиях — украинская разведка
Россия пытается восполнить потери личного состава наборов добровольцев-контрактников (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Россия активизировала камланию по набору «добровольцев-контрактников» для участия в войне против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
Война России против Украины — главные события 2 мая
По данным ведомства, они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу.
«Военное руководство РФ установило четкие „нормы набора“: для дальневосточного и сибирского федерального это 200 „добровольцев“ еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится», — отметили в ГУР МО.
Для мотивации к прохождению службы с «добровольцами» проводятся агитационные мероприятия: повторяются традиционные российские нарративы о «коллективном Западе» и «несуществующей Украине». Им также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.
Россия напала на Украину 24 февраля. 2 мая — 68-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 23800 своих солдат и почти 7000 единиц техники.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.