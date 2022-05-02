На фоне потерь в Украине. Россия начала набор «добровольцев-контрактников» для участия в боевых действиях — украинская разведка

2 мая, 15:39
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Россия пытается восполнить потери личного состава наборов добровольцев-контрактников (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия пытается восполнить потери личного состава наборов добровольцев-контрактников (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия активизировала камланию по набору «добровольцев-контрактников» для участия в войне против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Война России против Украины — главные события 2 мая

По данным ведомства, они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу.

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«Военное руководство РФ установило четкие „нормы набора“: для дальневосточного и сибирского федерального это 200 „добровольцев“ еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится», — отметили в ГУР МО.

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Для мотивации к прохождению службы с «добровольцами» проводятся агитационные мероприятия: повторяются традиционные российские нарративы о «коллективном Западе» и «несуществующей Украине». Им также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/303236508654443

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 мая — 68-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/embed/f9vWf5_xwjc

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 23800 своих солдат и почти 7000 единиц техники.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Украинская разведка Война России против Украины

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