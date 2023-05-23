Майор ВСУ рассказал о новом российском подразделении Шторм Z 23 мая, 14:34 Минобороны России теперь набирает заключенных для войны против Украины без участия Пригожина (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Исполняющий обязанности командира 3-й бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV рассказал о новом российском подразделении Шторм Z.

«Шторм Z состоит, как и „вагнеровцы“, из зеков. Он сделан внутри страны в противовес „вагнеровцам“. Но это те самые зэки, которых набирают не в ЧВК Вагнер, а они подписывают официальный контракт с российской армией», — сказал Жорин в эфире Radio NV.

Видео дня

Майор ВСУ также отметил, что «штормовцы», так же как «вагнеровцы» и военные РФ из 72-й и 57-й бригад страдают под Бахмутом из-за продвижения ВСУ.

Летом 2022 года стало известно, что российских заключенных вербуют в ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины. В октябре издание Важные истории писало, что вербовкой занимается и минобороны России.

Завербованных в ЧВК Вагнера заключенных часто использовали для так называемых «мясных атак» под Бахмутом, сообщалось, что некоторых из них отправляли на передовую копать окопы даже без оружия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем 38 244 заключенных, чтобы использовать их в войне против Украины. Из них 29543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.

В начале февраля Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера прекратила вербовать российских заключенных на войну против Украины.

11 апреля представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что боевики ЧВК Вагнера, которые участвуют в наступлении на украинский Бахмут, могут «закончиться» на фронте через два месяца, если страна-агрессор РФ не изменит тактику.

Между тем минобороны РФ активизировало схему вербовки российских заключееных для участия в войне против Украины, только в апреле привлекли до 10 тысяч осужденных.