Россия набирает наемников для формирования ДРГ — Минобороны Украины 3 июня, 15:51 Цей матеріал також доступний українською РФ привлекает выходцев из Донецкой и Луганской областей (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Россия набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп, чтобы задействовать их в Украине.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

«Командование Вооруженных сил России пытается также активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с дальнейшим их применением», — отметил он на брифинге.

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Мотузяник отметил, что предпочтение отдается выходцам с Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 июня — 100-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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