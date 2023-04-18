Осенью Россия может усилить ракетные обстрелы: военный эксперт назвал признак подготовки к атакам 18 апреля, 13:24 Мужчина держит икону на фоне уничтоженной российским ракетным ударом церкви в Камышевахе Запорожской области, 16 апреля 2023 года (Фото:REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV рассказал, что осенью Россия может ужесточить ракетные обстрелы.



«Они просто накапливают тот потенциал, который еще могут накопить. К сожалению, еще не все разрушено в их ВПК, какие-то возможности для производства ракет на уровне 40−50 единиц, по крайней мере, то, что было и в публикациях The New York Times и подтверждала украинская военная разведка, они имеют», — сказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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Военный эксперт напомнил, что на прошлой неделе на брифинге представители Генштаба Вооруженных сил Украины сообщили, что «в принципе Россия продолжает производство ракет типа Х».

«Не называлось количество, но это означает, что к осени опять же они могут попытаться усилить ракетный террор», — отметил он.

Мусиенко добавил, что сейчас враг изменил тактику и обстреливает с помощью ракет С-300 и планирующих бомб линию фронта, прифронтовые территории и граничащие с Россией Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

«Вот на сегодняшний день они взяли такую паузу, накапливая ракеты. Но следует понимать, что и украинские средства противовоздушной обороны будут наращивать. Это тоже тенденция. То есть, пока в этой гонке не видно, чтобы Россия получила что-то, за счет чего они могут получить опять же преимущество и лучший результат, чем был в прошлом году», — считает эксперт.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что весной российские войска изменили тактику обстрелов Украины. По его словам, с весны враг, прежде всего, атакует южные, восточные и северные области с помощью ракет С-300.

Игнат отметил, что, по данным украинской разведки, несколько месяцев назад у России было на хранении около семи тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже значительная часть использована.

Спикер воздушных сил добавил, что РФ может производить ракеты для С-300 и С-400. Кроме того, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом Х-101.

13 апреля в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

С февраля 2022 года РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав примерно восемь тысяч таких ракет, преимущественно класса «земля-земля».