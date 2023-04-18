Осенью Россия может усилить ракетные обстрелы: военный эксперт назвал признак подготовки к атакам

18 апреля, 13:24
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Мужчина держит икону на фоне уничтоженной российским ракетным ударом церкви в Камышевахе Запорожской области, 16 апреля 2023 года (Фото:REUTERS)

Мужчина держит икону на фоне уничтоженной российским ракетным ударом церкви в Камышевахе Запорожской области, 16 апреля 2023 года (Фото:REUTERS)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV рассказал, что осенью Россия может ужесточить ракетные обстрелы.

«Они просто накапливают тот потенциал, который еще могут накопить. К сожалению, еще не все разрушено в их ВПК, какие-то возможности для производства ракет на уровне 40−50 единиц, по крайней мере, то, что было и в публикациях The New York Times и подтверждала украинская военная разведка, они имеют», — сказал Мусиенко в эфире Radio NV.

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Военный эксперт напомнил, что на прошлой неделе на брифинге представители Генштаба Вооруженных сил Украины сообщили, что «в принципе Россия продолжает производство ракет типа Х».

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«Не называлось количество, но это означает, что к осени опять же они могут попытаться усилить ракетный террор», — отметил он.

Мусиенко добавил, что сейчас враг изменил тактику и обстреливает с помощью ракет С-300 и планирующих бомб линию фронта, прифронтовые территории и граничащие с Россией Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

«Вот на сегодняшний день они взяли такую паузу, накапливая ракеты. Но следует понимать, что и украинские средства противовоздушной обороны будут наращивать. Это тоже тенденция. То есть, пока в этой гонке не видно, чтобы Россия получила что-то, за счет чего они могут получить опять же преимущество и лучший результат, чем был в прошлом году», — считает эксперт.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что весной российские войска изменили тактику обстрелов Украины. По его словам, с весны враг, прежде всего, атакует южные, восточные и северные области с помощью ракет С-300.

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Игнат отметил, что, по данным украинской разведки, несколько месяцев назад у России было на хранении около семи тысяч ракет для С-300, но из этого количества уже значительная часть использована.

Спикер воздушных сил добавил, что РФ может производить ракеты для С-300 и С-400. Кроме того, недавно появилась информация о возобновлении производства ракеты Х-50, которая является аналогом Х-101.

13 апреля в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

С февраля 2022 года РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав примерно восемь тысяч таких ракет, преимущественно класса «земля-земля».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Осень Ракетные удары Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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