«Чтобы продвинуться к Запорожью». Оккупанты могут готовить наступление на южном направлении — Институт по изучению войны 22 мая, 05:09 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная башня российского танка в Залесье, Киевская область, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты могут готовиться к наступлению в Херсонской и Запорожской областях, сообщает американский Институт по изучению войны в сводке за 21 мая.

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По словам аналитиков, хотя 21 мая подтверждений наступления оккупантов на южном направлении не было, россияне могут готовиться к попыткам захватить северную часть Херсонской области и продвинуться к Запорожью.



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В Херсонской ОГА сообщали, что в Высокополье и Архангельское прибыло пополнение личного состава и техники российских оккупантов и, возможно, ожидается повышение активности боевых действий. В Запорожской ОВА отметили высокую концентрацию российских оккупантов в Инженерном, к югу от Гуляйполя, что, по мнению аналитиков, может указывать на то, что враг готовится к продолжению наступления на Гуляйполе.

Также в Запорожской ОВА заявили, что в Мелитополе оккупанты повесили баннеры к 220-летию создания Таврической губернии — вероятно, готовясь таким образом попытаться оправдать создание псевдореспублик на юге Украины.

В Генеральном штабе ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 субботы, 21 мая, сообщали, что на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Времевки Донецкой области, Ольговского, Затишья, Гуляйполя, Орехова, Новоданиловки и Каменского Запорожской области.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточили усилия на удержании занятых рубежей, разведке и оборудовании позиций. Россияне продолжали обстрел населенных пунктов возле линии столкновения из минометов и артиллерии.



Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live сказал, что ВСУ остановили наступление оккупантов в районе Гуляйполя, там идут позиционные бои, а речи о развитии российского наступления там уже не идет.

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