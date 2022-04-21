Россия втягивает украинских детей в войну: Венедиктова привела восемь примеров 21 апреля, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Игрушки для детей украинских беженцев на станции Пшемысль-Главный в Польше, 10 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что российские оккупанты использовали восемь украинских детей в своих целях, заставляя передавать им информацию.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

В своем Facebook Венедиктова сообщила, что только по официальным данным с начала полномасштабного вторжения России пострадали более 584 детей, из них 208 убиты российскими оккупантами. Количество жертв российских зверств в блокадном Мариуполе и на временно захваченных территориях неизвестно.



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"…Россия уничтожает наших детей и другим способом — втягивая их в вооруженный конфликт. Она отравляет их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и так далее. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка", — подчеркнула она.

Венедиктова также перечислила несколько таких случаев, зафиксированных Офисом генпрокурора:

в Харьковской области 12-летний подросток пересылал оккупантам информацию о местоположении техники, блокпостов и военных ВСУ, чтобы получить за это деньги. Такой же случай был в Луганской области;

во время захвата одного из сел Черниговской области россияне поручили 16-летнему местному жителю проводить разведку позиций ВСУ. Он вместе с оккупантами обходил территорию села, «наводил» их на дома, хозяева которых связаны с правоохранительными органами или военными, и показывал, где можно « разжиться» едой, сигаретами и алкоголем. Сейчас подросток задержан;

разжиться» едой, сигаретами и алкоголем. Сейчас подросток задержан; в Харьковской области 17-летний подросток публиковал в YouTube « хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине»;

хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине»; в одной из западных областей Украины три школьника ради развлечения звонили случайным абонентам и предлагали установить « метки».

«По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут в том числе родители. И их задача — охранять и оберегать их от этого. Но губительное влияние и действия РФ в процессе, который мы сейчас наблюдаем — важнейший фактор, и мы вместе должны защитить наших детей от инфицирования российским преступным режимом и втягивания в войну», — подытожила генпрокурор.



Российские оккупанты совершают в Украине военные преступления, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, умышленно наносят удары по гражданским объектам (жилым кварталам, больницам, школам, детским садам), вывозят пленных на территорию России и издеваются над ними. Верховная Рада 14 апреля признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Россия похитила уже 130 тысяч украинских детей – Дарья Герасимчук https://www.youtube.com/embed/r6RwPaXwlLU

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