Предназначались для жителей Чечни. РФ выпускала по Черниговской области снаряды с пропагандистскими листовками почти 30-летней давности 17 июня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Листовки были адресованы жителям Чеченской Республики (Фото:Скриншот видео МВД/YouTube)

Россия обстреливала Черниговскую область советскими снарядами с пропагандистками листовками почти 30-летней давности, которые предназначались для жителей Чеченской Республики.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин во время национального телемарафона.

Он показал 122-мм снаряд от системы Град времен СССР, который упал на территории Черниговской области во время полномасштабного вторжения России.

Видео дня

«Внутри он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской Республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев», — уточнил он.

В листовках было обращение к жителям Чечни, вероятно, во время первой российско-чеченской войны. Там говорилось, что жителей республики якобы пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками и вынудить защищать интересы «местных магнатов, руководителей банд террористов».

Енин также отметил, что возраст техники, которую использует сейчас Россия, не гарантирует точного попадания в цель.

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 июня — 114-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.