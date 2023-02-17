«Будет использовано все, что под рукой»: Игнат рассказал о планах оккупантов 17 февраля, 17:14 Юрий Игнат (Фото:скриншот брифинга Ukrinform TV/Youtube)

Российские оккупанты используют для ударов по Украине «все, что под рукой». Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Украинскому радио, сообщает Суспільне.

По мнению Игната, к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля страна-террорист сокращает промежутки между массированными атаками.



«Все, что будет под рукой у врага, он будет применять… Хотелось бы, чтобы мы могли сбивать 100% ракет, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся каждый день», — подчеркнул он.

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Игнат напомнил, что сейчас защитники Украины не могут сбивать ракеты Х-22, Оникс и Х-31 — для этого нужны ЗРК Patriot (модернизация PAC-3), SAMP/T.

Спикер также рассказал, что у России в запасе остается много С-300 и сотни Х-22, она продолжает производство ракет Калибр и Х-101. Информации об Искандерах нет.

«Запас ракет, который был у РФ в начале полномасштабного вторжения, уже использован, и россияне не смогут так быстро восстановить его до того состояния, которое накапливалось долгими годами. Для этого им нужно время», — отметил Игнат.



Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля. Об этом также предупредил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Комментируя эту информацию в эфире проекта Freeдом, Игнат отметил, что готовиться к провокациям оккупантов нужно каждый день: «Они могут готовить свой план А, В, С выбирать в зависимости от ситуации, обстановки, данных разведки и т. д. Тут все это в комплексе накладывается на то, что они делают. Но что будет 23, 24 февраля — я не могу комментировать заявления нашего высшего военно-политического руководства. Ожидать нужно в любой момент, в любой день».

В ночь на 16 февраля РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, выпустив 36 ракет, в том числе Калибр и Оникс. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

