45-й день войны — онлайн. Украина уничтожила до 20% боевой мощи РФ, разведка узнала о планах агрессора захватить Харьков 9 апреля, 07:34 Цей матеріал також доступний українською Лидия Межирицкая в своем поврежденном в результате взрыва ракеты доме, Харьков (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Суббота, 9 апреля — 45-й день войны, которую Россия ведет против Украины.



Украинская разведка сообщает о перегруппировке РФ для попытки захватить Харьков, источники CNN утверждают, что Москве нужен хотя бы какой-либо значительный успех к важной для нее дате — Дню победы. Тем временем украинские защитники продолжают громить врага: по данным собеседника ABC News в Пентагоне, уничтожено 15−20% боевой мощи агрессора. Запад продолжает наносить удары по РФ на санкционном фронте: под рестрикции попадают не только российские олигархи, но и дочери диктатора Владимира Путина.

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





07:21 Оккупанты готовят наступление на восток Украины: перемещают подразделения и продолжают штурм Донецкой области — Генштаб

Российские оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



06:37 Пентагон подтвердил: ракету по вокзалу в Краматорске выпустила Россия



Министерство обороны США подтвердило, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области из Точки-У, в результате которого погибло свыше 50 человек, нанесла Россия.

06:06 США ограничили доступ России и Беларуси к иностранным удобрениям и арматуре

Соединенные Штаты расширили свои экспортные ограничения в отношении России и Беларуси, ограничив доступ к импорту таких товаров, как удобрения и трубопроводная арматура.

05:14 Каймановы острова заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов

Каймановы острова заморозили активы на сумму в 7,3 млрд долларов США в связи с введением санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.



04:43 В боях за Мариуполь погиб один из основателей Pizza Veterano

В пятницу, 8 апреля, в боях за Мариуполь погиб Рафаэль Агаев, который воевал в составе морской пехоты. Он был одним из сооснователей пиццерии Pizza Veterano.

04:29 Россия стремится добиться победы над Украиной к 9 мая — CNN

Россия стремится победить Украину в своей полномасштабной агрессии до 9 мая, из-за чего испытывает давление с тем, чтобы добиться своей цели к этой дате, сообщает CNN со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

По их информации, за месяц до даты победы СССР над Германией во Второй мировой войне РФ перегруппировывает и перебрасывает свои силы на юго-восток Украины с целью достижения «некой локальной победы».

03:18 Украина уничтожила 15−20% боевой мощи России от начала полномасштабного вторжения — ABC News

Россия потеряла от 15 до 20% боевой мощи, которую она выставила против Украины с начала полномасштабного вторжения, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

02:40 Оккупанты перегруппировываются для попытки захвата Харькова — украинская разведка

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты проводят перегруппировку своих войск, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.

02:30 Германия может прекратить импорт российской нефти в 2022 году

Германия может прекратить импорт российской нефти в этом году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Отвечая на вопрос журналиста о том, испытывает ли он чувство стыда из-за того, что страны ЕС платят России миллиарды евро за энергоносители, немецкий лидер заявил, что Евросоюз работает над независимостью от ископаемых РФ.

02:18 Украина может получить статус кандидата в ЕС на саммите в июне

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение по поводу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС могут принять во время саммита в июне 2022 года.

01:36 В МИД Франции назвали преступлением против человечности обстрел оккупантами Краматорска

«Они бьют по станции, по беженцам, то есть по гражданским, поэтому они совершают преступления против человечности», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

01:31 Дочери Путина, Дерипаска и другие. ЕС ввел санкции против 217 человек и 18 компаний за агрессию России

Совет Евросоюза ввел санкции против 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

В число этих лиц входят высокопоставленные кремлевские чиновники, олигархи: Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, другие видные бизнесмены, работающие в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы, СМИ, оборонная и военная промышленность.

Ограничительные меры также вводятся против российских пропагандистов, которые занимаются манипуляциями и систематическим распространением ложной информации Кремля о ситуации в Украине.

В список также включены члены семей уже попавших под санкции лиц из-за того, что они получают выгоду от режима или для предотвращения обхода санкций ЕС, включая Марию Владимировну Воронцову и Екатерину Владимировну Тихонову — дочерей российского диктатора Владимира Путина.

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