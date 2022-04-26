Россия попытается провести в Мариуполе «парад» на 9 мая — МВД 26 апреля, 12:59 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются взять Мариуполь под полный контроль (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)

Россия попытается провести в Мариуполе «парад» на 9 мая, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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«Я могу со стопроцентной уверенностью говорить, что они будут делать ставку на „парад“ в Мариуполе. То есть они будут пробовать делать какую-нибудь демонстрацию в городе Мариуполь, и демонстрировать там что-то. Это пока их план А, В и С», — отметил он в эфире национального телемарафона.

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Денисенко добавил, что до 9 мая ключевой задачей российских оккупантов будет полный захват Донецкой и Луганской областей.

В середине апреля о планах оккупантов провести «парад» в городе на 9 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, планируется провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения "парада".

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.



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