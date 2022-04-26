Россия попытается провести в Мариуполе «парад» на 9 мая — МВД
Оккупанты пытаются взять Мариуполь под полный контроль (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)
Россия попытается провести в Мариуполе «парад» на 9 мая, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.
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«Я могу со стопроцентной уверенностью говорить, что они будут делать ставку на „парад“ в Мариуполе. То есть они будут пробовать делать какую-нибудь демонстрацию в городе Мариуполь, и демонстрировать там что-то. Это пока их план А, В и С», — отметил он в эфире национального телемарафона.
Денисенко добавил, что до 9 мая ключевой задачей российских оккупантов будет полный захват Донецкой и Луганской областей.
В середине апреля о планах оккупантов провести «парад» в городе на 9 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, планируется провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения "парада".
Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.
В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.
Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.
Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.
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