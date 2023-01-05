Россия на фоне значительных потерь может закрыть границу для мужчин призывного возраста — Генштаб 5 января, 18:44 РФ планирует продолжать мобилизацию для восполнения потерь в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 5 января, на 316-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты продолжают мобилизацию для восполнения потерь. Военно-политическое руководство России пытается не допустить массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед новой волной мобилизации, которую, как ожидается, объявят в январе. Для мужчин призывного возраста могут полностью закрыть границу;

за сутки враг нанес восемь авиаударов и совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза авиа- и ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины сохраняется;

враг пытается полностью захватить Донецкую область, наступает на Бахмутском и Лиманском направлениях, безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, обороняется — на Новопавловском, Запорожском и Херсонском;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок противника. Оккупанты обстреливают позиции защитников Украины и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения;

на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области продолжается принудительная паспортизация. Для оформления платежных карт банки требуют паспорта страны-агрессора;

украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара — по позициям вражеских ЗРК. Защитники Украины сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8;

ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы и техники россиян.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 109 720 своих военных, за прошедшие сутки — 810.

