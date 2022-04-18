54-й день войны — главное. РФ нанесла серию ракетных ударов по Львову и Днепропетровской области и завершает подготовку к атаке на востоке 18 апреля, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Житель Мариуполя на разрушенных российской армией улицах города (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Понедельник, 18 апреля — 54-й день полномасштабного вторжения в войне, которую Россия ведет против Украины.

За последние сутки враг усилил удары по Харькову, а также предложил сдаться украинским защитникам Мариуполя — от этого ультиматума они отказались. По данным начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, на территории мариупольского завода Азовсталь от обстрелов российских оккупантов скрываются сотни гражданских жителей, которые «не верят российским военным, поскольку видели, что происходит в городе».

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Между тем, мир страны Запада надеются увеличить поставки необходимого Украине вооружения. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала государства-члены ЕС как можно быстрее поставить Украине «все, что ей нужно для защиты», включая тяжелое оружие, «ведь только так Украина сможет выжить в острой оборонительной битве против России».

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НВ следит за главными событиями нового дня войны





08:53 Оккупанты нанесли серию ракетных ударов по Львову



Сегодня утром армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по Львову. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по Львову нанесли пять прицельных ракетных ударов. Начальник области Максим Козицкий проинформировал о четырех ударах. Он также попросил оставаться в укрытиях.

08:30 Утром Россия снова нанесла ракетные удары по Днепропетровской области

Российские войска утром 18 апреля нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, 60% ракет сбила украинская ПВО.

«Детали по утренним „прилетам“. Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру», — написал позже Резниченко.



08:25 С начала вторжения РФ в Украине погибли 205 детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадали более 567 детей. сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

ИЗ них 205 детей погибли и более 362 ранены.



08:04 Оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области

По информации Генштаба ВСУ, ожидается, что российские оккупанты в ближайшие дни продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Также армия РФ продолжает обстреливать позиции украинских войск в направлениях на Николаев и Александровку.

07:29 На Донбассе ВСУ за сутки отбили 12 вражеских атак: уничтожили 10 танков и сбили два вертолета

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. За сутки украинские военные в зоне ООС уничтожили 10 танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

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07:15 Враг завершает формирование наступательной группировки на востоке Украины — Генштаб ВСУ

Вооруженные силы РФ завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне, сообщил в утренней сводке 18 апреля Генштаб ВСУ. Противник также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Враг также производит подготовительные операции для наступления. В частности, с целью расширения плацдарма на левом берегу реки Северский Донец и создания условий для оперативного развертывания войск россияне провели разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубравное. «Успеха враг не имел, понес потери и отошел», — сообщили в Генштабе

Основные усилия РФ сосредотачивают в районах населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, пытаясь установить полный контроль над городом Мариуполь. В последние сутки враг также проводил наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях, безуспешно пытался закрепиться в районах населенных пунктов Кременная и Рубежное. Кроме того, войска РФ совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Новотошковское, Попасная, Авдеевка и Марьинка. Успеха тоже не имели.

06:51 Впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше людей, чем уехало

Как сообщает BBC со ссылкой на данные польской пограничной службы, 16 апреля границу Украины на въезд пересекли 22 тысячи человек, а выехали 19 200 человек.



Отмечается, что некоторые люди возвращаются, чтобы увидеть семью, возможно, всего на несколько дней, и остаются недалеко от границы, прежде чем вернуться назад.

05:08 Власти Луганской области предупредили, что следующая неделя может быть последней для эвакуации

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай призвал мирных жителей ускорить эвакуацию из области, поскольку «следующая неделя может стать последней».

«Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс спасти вас. Наступление. Как оно произойдет? Наверное, по-фашистски традиционно утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота. Единственное, что нужно знать: ВСУ готовы „встретить“ россиян. Причем так, что гости быстро захотят побежать домой. Украинское гостеприимство не имеет границ», — заявил Гайдай.

04:15 Запад должен ввести новые санкции против России за рублевую оккупацию на юге Украины — Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал Запад ввести новый санкционный пакет против РФ за попытки перевести захваченные территории Херсонской и Запорожской областей Украины в рублевую зону.

«Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой системы. Потому что они часть оккупационной машины», — добавил Зеленский.

02:00 Арестович сообщил о 16-м ударе по позициям оккупантов в Чернобаевке



Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что украинские военные в 16-й раз уничтожили скопления российских войск в Чернобаевке Херсонской области.

Он отметил, что атака велась по РСЗО оккупантов и складам с ракетными боеприпасами.

«Учитывая длительную детонацию, 16-й эпизод сериала Чернобаевка все-таки состоялся. Несмотря на сомнения общества, что этот идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового ркуоводителя „операцией“ генерала Дворникова. Не смешно, но весело», — заявил Арестович.

01:26 За последние четыре дня в Харькове погибли 18 человек, 106 ранены

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние четыре дня в Харькове от обстрелов российских оккупантов погибли по меньшей мере 18 человек, 106 получили ранения.

Глава государства отметил, что 17 апреля в Харькове обстреляли улицы «с особо опасными для россиян названиями».

«Продолжаются постоянные обстрелы города Харькова. Сегодня российские войска ударили по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. Пожалуй, это особо опасные слова для России — культура, Шевченко, Дарвин. То, что грозит их существованию. По состоянию на эту минуту в перечне погибших от этого удара есть пять человек, не менее 15 — ранены», — заявил президент.

01:25 ВСУ сбили самолет и три вертолета России 17 апреля

Вооруженные силы Украины ( ВСУ) за сутки уничтожили пять целей российских оккупантов: самолет, три вертолета и беспилотник.

За 17 апреля ВСУ сбили: один истребитель типа Су, два вертолета Ми-24 и один Ка-52, а также один БПЛА ОТР Орлан-10.

00:42 Укрзализныця сообщила о случаях высадки беженцев без загранпаспорта на границе с ЕС

Компания Укрзализныця сообщила о случаях, когда на границе с поезда высадили людей без загранпаспорта, которые направлялись в Европейский Союз.

В компании сообщили, что пока не получали от Госпогранслужбы информации об изменении правил для беженцев, которые уезжают из Украины из-за войны.

00:05 Делаем все, чтобы обеспечить оборону перед наступлением россиян на Донбассе — Зеленский

«Российские войска готовятся к наступлению на востоке нашего государства. Уже в ближайшее время. Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс. Уничтожить все, что когда-то принесло славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают и Мариуполь. Они хотят стереть с лица земли другие города, другие общины Донецкой и Луганской областей. Делаем все, чтобы обеспечить оборону», — сказал президент в видеообращении.

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