Российские оккупанты готовы к наступлению на востоке и юге Украины — Генштаб

13 апреля, 21:14
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Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб)

Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб)

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Российские оккупанты готовы к наступлению на Донецком и Таврийском направлениях, заявили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

«На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары», — сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 среды, 13 апреля.

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Также в сводке сказано:

  • противник продолжает ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях;
  • оккупанты перебрасывают отдельные подразделения на Волынское, Полесское и Северское направления;
  • на Слобожанском направлении россияне частично блокируют Харьков и уничтожают инфраструктуру города, так как не могут его захватить;
  • российские войска пытались идти на штурм в районах Северодонецка, Рубежного и Попасной;
  • в боевых действиях на некоторых территориях юго-восточных областей Украины в состав отдельных подразделений 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков входят мужчины, которых принудительно мобилизовали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Опыт боевых действий есть только у 5−10% личного состава;
  • на временно занятых территориях оккупанты проверяют документы, личные вещи и телефоны мирных жителей, обыскивают квартиры. На некоторых территориях Харьковской области противник вывел из строя сеть сотовой связи и пытается распространять пропаганду среди гражданских, чтобы сломить их сопротивление.
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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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