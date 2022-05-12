«Вывела битву в космос». Россия глушит сигналы GPS и атакует спутники — The Times

12 мая, 01:49
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Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Красуха-4 (Фото:militaryarms.ru)

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Красуха-4 (Фото:militaryarms.ru)

Россия атакует спутники на орбите Земли и глушит GPS-сигналы, которые используют самолеты, корабли, автомобили и обычные смартфоны. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на материал The Times о том, как Россия «вывела битву в космос».

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По словам главы Космического Командования ВС США генерала Джеймса Дикинсона, атаки страны-агрессора на систему GPS (глобальную спутниковую систему позиционирования) стали «частью повседневной жизни людей и стран во всем мире». Россия пытается вывести спутники из строя, так как система GPS необходима для управления беспилотниками, которые Украина использует в войне, и определения координат для артиллерийского огня.

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Как пишет The Times, разведка США зафиксировала серьезные сбои GPS-сигнала, когда российские оккупанты применили систему радиоэлектронного подавления в районе Чернигова. Американские военные эксперты заметили, что россияне размещают технику для глушения GPS-сигналов, еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Дикинсон сказал, что Россия и Китай представляют наибольшую угрозу безопасности США и их союзников в космической сфере из-за того, что активно испытывают средства против спутников. Страны запускают на орбиту спутники двойного назначения, которые могут быть использованы и для гражданских целей, и для военной разведки.

Как спутниковые снимки техники и баз РФ помогают Украине побеждать? – Андрей Колесник

https://www.youtube.com/embed/9hNhCO3J0Yw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Спутник Американская разведка РЭБ Разведка США The Times GPS Война России против Украины

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