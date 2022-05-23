Россия принудительно депортировала на свою территорию 1,4 млн украинцев — Денисова 23 мая, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия принудительно вывезла на свою территорию 1,4 млн украинских граждан. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В ходе дискуссии Защита прав человека во время войны в Russia War Crimes House на Всемирном экономическом форуме в Давосе Денисова подчеркнула, что есть убедительные доказательства того, что Россия заранее готовила принудительную депортацию и собиралась вывезти более 2 миллионов украинцев.



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«1,4 млн, из которых более 240 тысяч детей, принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию… У меня есть директивы, которые были даны высшим руководством [страны-агрессора] соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и в каких условиях они размещены», — сказала она.



Денисова добавила, что необходимо на межгосударственном уровне решить вопрос, как вернуть принудительно вывезенных граждан Украины домой.

Также, по словам Денисовой, на горячую линию Офиса омбудсмена каждый день поступают 700−800 сообщений о военных преступлениях России. Всего поступившие заявления касаются 87 тысяч человек.

"…500 случаев суицидов — это матери, на глазах у которых изнасилованы дети. Facebook на прошлой неделе забанил меня и удалил пост о страшных преступлениях российских солдат в отношении наших детей и женщин за то, что я «нарушила морально-этические нормы». Это я нарушила? Это Украина нарушила? Проснись, мир!" — призвала Денисова.



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