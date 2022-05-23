Россия принудительно депортировала на свою территорию 1,4 млн украинцев — Денисова

23 мая, 16:58
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия принудительно вывезла на свою территорию 1,4 млн украинских граждан. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В ходе дискуссии Защита прав человека во время войны в Russia War Crimes House на Всемирном экономическом форуме в Давосе Денисова подчеркнула, что есть убедительные доказательства того, что Россия заранее готовила принудительную депортацию и собиралась вывезти более 2 миллионов украинцев.

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«1,4 млн, из которых более 240 тысяч детей, принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию… У меня есть директивы, которые были даны высшим руководством [страны-агрессора] соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и в каких условиях они размещены», — сказала она.

Денисова добавила, что необходимо на межгосударственном уровне решить вопрос, как вернуть принудительно вывезенных граждан Украины домой.

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Также, по словам Денисовой, на горячую линию Офиса омбудсмена каждый день поступают 700−800 сообщений о военных преступлениях России. Всего поступившие заявления касаются 87 тысяч человек.

"…500 случаев суицидов — это матери, на глазах у которых изнасилованы дети. Facebook на прошлой неделе забанил меня и удалил пост о страшных преступлениях российских солдат в отношении наших детей и женщин за то, что я «нарушила морально-этические нормы». Это я нарушила? Это Украина нарушила? Проснись, мир!" — призвала Денисова.

Что делают с украинцами в фильтрационных лагерях? – Людмила Денисова, омбудсмен

https://www.youtube.com/embed/rwTIN5TWzvA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Людмила Денисова депортация Война России против Украины

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