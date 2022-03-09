Высокоточное зло. Две недели Россия бьет по жилым домам и гражданской инфраструктуре украинских городов — фото последствий атак
Жилая многоэтажка в Бородянке (Киевская область), разрушенная в результате обстрела (Фото:REUTERS/Maksim Levin/)
По подсчетам ООН, за первые две недели полномасштабного российского вторжения, начатого 24 февраля, в Украине погибли 474 мирных жителя, еще 861 человек получил ранения.
Это минимальные подтвержденные цифры: на самом деле, жертв и раненых может быть значительно больше, сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
Страшную статистику военные преступники из России увеличивают ежедневно: уже 14-й день подряд РФ ведет прицельные обстрелы по жилым кварталам густонаселенных украинских городов и маленьких населенных пунктов, сбрасывает на них авиабомбы и уничтожает гражданское население.
НВ собрал лишь отдельные фотодоказательства, свидетельствующие о последствиях сотен ударов, нанесенных по украинским городам за последние две недели.
Военные преступления в Сумах: бомбардировка жилых кварталов
Около 22:30 7 марта российская авиация нанесла удар по жилому кварталу города Сумы. Погибли 22 человека, среди них трое детей. Все они — гражданские жители Сум.
Шесть жилых домов уничтожены полностью, еще около 20 были серьезно разрушены российскими бомбами.
Это лишь один из эпизодов многочисленных атак, которым Сумы подверглись в течение 14 дней войны.
Харьков: две недели обстрелов и авиаударов по городу-миллионнику
С первых дней полномасштабного вторжения в Россию Харьков остается одной из самых горячих точек. За эти две недели львиная доля военных преступлений РФ пришлась именно на второй крупнейший город Украины. Российские войска обстреливали Харьков из систем залпового огня и бомбили боевой авиацией, однако взять город оккупантам не удалось. Генштаб ВСУ даже сообщал об отдельных контрнаступательных действиях украинских сил в Харьковской области.
За это время из Харькова уехало более 600 тыс. жителей. Российские ракеты и бомбы попадали в административные постройки, университеты и школы, здания в центре города, жилые кварталы и густонаселенные спальные районы Харькова.
Буча, Ворзель, Ирпень, Бородянка, Гостомель: заблокированные и расстрелянные оккупантами на подходах к Киеву
Маленькие городки и поселки Киевской области с первых дней войны оказались в роли горячей фронтовой зоны. Именно через них враг пытается выйти на путь захвата Киева.
Почти на две недели оккупанты заблокировали сотни людей в Ирпене, Буче, Ворзеле, Немешаево — местные жители оказались там без связи, электричества, тепла, еды. Попытки ВСУ и других украинских сил эвакуировать людей то и дело оборачивались трагедиями: за две недели в Киевской области было зафиксировано множество случаев, когда российские войска сознательно расстреливали гражданских и волонтеров: как пешеходов, так и легковые автомобили.
Из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов в населенных пунктах Киевской области пострадали сотни жилых домов и гражданских сооружений.
Бородянка
Ирпень
Буча
Чернигов
Чернигов — одно из ключевых направлений наступления российских войск. Последние две недели городу приходится выдерживать их постоянные атаки.
В частности, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска бомбили город с воздуха: тогда погибли по меньшей мере 47 человек. Удар был нанесен по многоэтажному жилому массиву в центре города. Рядом с ним нет военных объектов, но есть больницы, несколько школ, детсадов и многоэтажки.
Николаев
Николаев остается форпостом украинской обороны на юге страны, хотя городу приходится выдерживать волны преступных обстрелов гражданской инфраструктуры.
Так, утром 7 марта Николаев подвергся массированному обстрелу реактивными системами залпового огня Смерч. В городе было разрушено несколько жилых домов.
Житомир
С первых дней войны Житомир, как и многие другие крупные города Украины, оказался под обстрелами и атаками российских войск. В частности, 2−4 марта Россия нанесла авиаудары по Житомиру, в результате которых был разрушен житомирский лицей № 25, а также немало частных жилых домов.
Киев
Несмотря на то, что наземные боевые действия в столице пока не идут (кроме обнаружения и обезвреживания многочисленных ДРГ), ракетные обстрелы Киева продолжаются с первых суток вторжения РФ. Многие ракеты над столицей перехватывает украинская система ПВО, однако 26 февраля один из российских снарядов попал в многоэтажку в Соломенском районе столицы.
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