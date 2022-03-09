Высокоточное зло. Две недели Россия бьет по жилым домам и гражданской инфраструктуре украинских городов — фото последствий атак 9 марта, 19:31 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Жилая многоэтажка в Бородянке (Киевская область), разрушенная в результате обстрела (Фото:REUTERS/Maksim Levin/)

По подсчетам ООН, за первые две недели полномасштабного российского вторжения, начатого 24 февраля, в Украине погибли 474 мирных жителя, еще 861 человек получил ранения.

Это минимальные подтвержденные цифры: на самом деле, жертв и раненых может быть значительно больше, сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Страшную статистику военные преступники из России увеличивают ежедневно: уже 14-й день подряд РФ ведет прицельные обстрелы по жилым кварталам густонаселенных украинских городов и маленьких населенных пунктов, сбрасывает на них авиабомбы и уничтожает гражданское население.

НВ собрал лишь отдельные фотодоказательства, свидетельствующие о последствиях сотен ударов, нанесенных по украинским городам за последние две недели.

Военные преступления в Сумах: бомбардировка жилых кварталов

Около 22:30 7 марта российская авиация нанесла удар по жилому кварталу города Сумы. Погибли 22 человека, среди них трое детей. Все они — гражданские жители Сум.

Шесть жилых домов уничтожены полностью, еще около 20 были серьезно разрушены российскими бомбами.

Это лишь один из эпизодов многочисленных атак, которым Сумы подверглись в течение 14 дней войны.

Фото: Andrey Mozgovyy/via REUTERS

Фото: Andrey Mozgovyy/via REUTERS

Фото: Andrey Mozgovyy/via REUTERS

Харьков: две недели обстрелов и авиаударов по городу-миллионнику

С первых дней полномасштабного вторжения в Россию Харьков остается одной из самых горячих точек. За эти две недели львиная доля военных преступлений РФ пришлась именно на второй крупнейший город Украины. Российские войска обстреливали Харьков из систем залпового огня и бомбили боевой авиацией, однако взять город оккупантам не удалось. Генштаб ВСУ даже сообщал об отдельных контрнаступательных действиях украинских сил в Харьковской области.

За это время из Харькова уехало более 600 тыс. жителей. Российские ракеты и бомбы попадали в административные постройки, университеты и школы, здания в центре города, жилые кварталы и густонаселенные спальные районы Харькова.



Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: . REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: REUTERS/Вычеслав Мадиевский

Фото: REUTERS/Ваячеслав Мадиевский

Фото: Юрий Кочубей

Фото: REUTERS/Ваячеслав Мадиевский

Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn/

Один из поврежденных корпусов Харьковского Национального университета им. Каразина / Фото: Центр службы Великобритании - государственный государственный сервис/Handout via REUTERS

Разрушенная школа в Харькове / Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi

Буча, Ворзель, Ирпень, Бородянка, Гостомель: заблокированные и расстрелянные оккупантами на подходах к Киеву

Маленькие городки и поселки Киевской области с первых дней войны оказались в роли горячей фронтовой зоны. Именно через них враг пытается выйти на путь захвата Киева.

Почти на две недели оккупанты заблокировали сотни людей в Ирпене, Буче, Ворзеле, Немешаево — местные жители оказались там без связи, электричества, тепла, еды. Попытки ВСУ и других украинских сил эвакуировать людей то и дело оборачивались трагедиями: за две недели в Киевской области было зафиксировано множество случаев, когда российские войска сознательно расстреливали гражданских и волонтеров: как пешеходов, так и легковые автомобили.

Из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов в населенных пунктах Киевской области пострадали сотни жилых домов и гражданских сооружений.

Бородянка

Фото: REUTERS/Maksim Levin

Фото: REUTERS/Maksim Levin

Фото: REUTERS/Maksim Levin

Фото: REUTERS/Maksim Levin

Фото: REUTERS/Maksim Levin

Ирпень

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Буча

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Чернигов

Чернигов — одно из ключевых направлений наступления российских войск. Последние две недели городу приходится выдерживать их постоянные атаки.

В частности, 3 марта, на восьмой день полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска бомбили город с воздуха: тогда погибли по меньшей мере 47 человек. Удар был нанесен по многоэтажному жилому массиву в центре города. Рядом с ним нет военных объектов, но есть больницы, несколько школ, детсадов и многоэтажки.

Фото: REUTERS/Роман Закревский

Фото: REUTERS/Роман Закревский

Фото: REUTERS/Роман Закревский

Разрушенная школа в Чернигове / Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Николаев

Николаев остается форпостом украинской обороны на юге страны, хотя городу приходится выдерживать волны преступных обстрелов гражданской инфраструктуры.

Так, утром 7 марта Николаев подвергся массированному обстрелу реактивными системами залпового огня Смерч. В городе было разрушено несколько жилых домов.



Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Житомир

С первых дней войны Житомир, как и многие другие крупные города Украины, оказался под обстрелами и атаками российских войск. В частности, 2−4 марта Россия нанесла авиаудары по Житомиру, в результате которых был разрушен житомирский лицей № 25, а также немало частных жилых домов.

Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Пресс-сервис для State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Фото: Пресс-сервис State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Киев

Несмотря на то, что наземные боевые действия в столице пока не идут (кроме обнаружения и обезвреживания многочисленных ДРГ), ракетные обстрелы Киева продолжаются с первых суток вторжения РФ. Многие ракеты над столицей перехватывает украинская система ПВО, однако 26 февраля один из российских снарядов попал в многоэтажку в Соломенском районе столицы.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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