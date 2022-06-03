«Около 20 прилетов». Оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область — глава ОВА

3 июня, 09:42
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Россия обстреляла Сумскую область со своей территории (Фото:ГПСУ)

Россия обстреляла Сумскую область со своей территории (Фото:ГПСУ)

Вечером 2 июня Россия обстреляла Сумскую область со своей территории.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«2 июня после 17 часов россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской общины, Сумской район. Около 20 прилетов», — уточнил он.

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Живицкий добавил, что жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

Россия систематически обстреливает Сумскую область со своей территории, в том числе из запрещенных снарядов. 1 июня оккупанты выпустили по региону шесть ракет.

https://www.youtube.com/embed/Wc9eCfamTLQ
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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