«Около 20 прилетов». Оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область — глава ОВА 3 июня, 09:42 Цей матеріал також доступний українською Россия обстреляла Сумскую область со своей территории (Фото:ГПСУ)

Вечером 2 июня Россия обстреляла Сумскую область со своей территории.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«2 июня после 17 часов россияне со своей территории начали вести огонь из минометов по территории Миропольской общины, Сумской район. Около 20 прилетов», — уточнил он.

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Живицкий добавил, что жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

Россия систематически обстреливает Сумскую область со своей территории, в том числе из запрещенных снарядов. 1 июня оккупанты выпустили по региону шесть ракет.



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