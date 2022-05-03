Атаки РФ в Донецкой области: погибли девять человек, оккупанты применили авиацию в Авдеевке — глава ОВА
Российская авиация бомбила центральную часть Авдеевки (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
В результате атак российских оккупантов в Донецкой области с начала суток погибли по меньшей мере девять человек.
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Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, с самого утра российская авиация бомбила Авдеевку, под ударов оказался жилой массив в центральной части города. Ночью на этом же направлении оккупанты применили Грады.
На данный момент уже известно о трех погибших и двух раненых, восемь домов повреждены.
В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, они шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.
Также под вражеским огнем оказалась Очеретинская громада. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.
Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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