Атаки РФ в Донецкой области: погибли девять человек, оккупанты применили авиацию в Авдеевке — глава ОВА 3 мая, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Российская авиация бомбила центральную часть Авдеевки (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В результате атак российских оккупантов в Донецкой области с начала суток погибли по меньшей мере девять человек.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, с самого утра российская авиация бомбила Авдеевку, под ударов оказался жилой массив в центральной части города. Ночью на этом же направлении оккупанты применили Грады.

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На данный момент уже известно о трех погибших и двух раненых, восемь домов повреждены.

В результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, они шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем оказалась Очеретинская громада. Информацию о жертвах и разрушениях уточняют.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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