Применили кассетные боеприпасы. РФ обстреляла жилые кварталы Криворожского района, в Апостолово есть раненые — глава Днепропетровской ОВА 23 июня, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Днепропетровской области (Фото:ГСЧС)

В ночь на четверг, 23 июня, войска РФ обстреляли жилые кварталы Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Враг шесть раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

Резниченко отметил, что оккупанты применяли кассетные боеприпасы, они остались на улицах и во дворах после обстрелов.

«Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов», — резюмировал он.

Россия систематически атакует Днепропетровскую область. В результате попадания трех ракет 18 июня была разрушена нефтебаза. Взорвались и загорелись резервуары с мазутом и горючим. Погибли три человека.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.