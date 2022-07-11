Утром РФ выпустила шесть ракет по Николаеву, есть раненый — глава ОВА

11 июля, 09:58
Последствия ракетных обстрелов Николаева 29 июня (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/Reuters)

Последствия ракетных обстрелов Николаева 29 июня (Фото:Courtesy of Julie Akimova — news.pn/Reuters)

Утром в понедельник, 11 июля, войска РФ выпустили по Николаеву шесть ракет.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По предварительным данным, один человек ранен. Информация о количестве пострадавших уточняется.

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«Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется. Сейчас понимаем шесть ракет. Предварительно без жертв (один ранен)», — отметил он.

За минувшие сутки оккупанты несколько раз обстреливали Шикироковскую громаду в Николаевской области. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств.

https://www.youtube.com/watch?v=CritQXlT9rU&feature=emb_title

Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березневоватской громаде.

В Николаевском районе области зафиксированы обстрелы пгт Шевченково, в результате чего сгорело заведение ресторанного хозяйства. В результате обстрелов села Лиманы загорелось поле с урожаем и лесополосой.

Россия систематически атакует Николаев ракетами и другими видами вооружения, снаряды попадают в объекты гражданской инфраструктуры.

9 июля РФ ударила по областному центру шестью ракетами С-300.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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