РФ выпустила четыре ракеты по Краматорску: повреждены многоэтажки, ранены 11 человек

29 сентября, 13:21
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Войска РФ атаковали Краматорск (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ атаковали Краматорск (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в четверг, 29 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области, 11 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждены многоэтажки, здание бывшего интерната, дорожное покрытие, помещение больницы и здание Укртелекома. В зданиях выбиты почти все окна.

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«Очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, еще раз доказывает, что гражданским опасно оставаться на территории области», — отметил глава ОВА.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко уточнил, что российские оккупанты выпустили по городу четыре ракеты.

«Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы», — сообщил он в Facebook.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02PD9xtfUYMZaFF4PMiVCgPkERKwUwHEejtRrKQXLG3sWj9xmotBSH9kXEoNFDbPUBl

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Краматорск Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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