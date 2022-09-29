РФ выпустила четыре ракеты по Краматорску: повреждены многоэтажки, ранены 11 человек 29 сентября, 13:21 Войска РФ атаковали Краматорск (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в четверг, 29 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области, 11 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждены многоэтажки, здание бывшего интерната, дорожное покрытие, помещение больницы и здание Укртелекома. В зданиях выбиты почти все окна.

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«Очередной удар по городу, который не находится непосредственно на линии фронта, еще раз доказывает, что гражданским опасно оставаться на территории области», — отметил глава ОВА.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко уточнил, что российские оккупанты выпустили по городу четыре ракеты.

«Повреждены многоэтажки, инфраструктура и частные дома. На местах работают все соответствующие службы», — сообщил он в Facebook.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

