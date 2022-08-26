Атаки РФ в Донецкой области: разрушены жилые дома, снаряды оккупантов попали по техникуму и школе 26 августа, 10:38 В Славянске разрушено здание техникума (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

В ночь на пятницу, 26 августа, войска РФ обстреливали населенные пункты Донецкой области, больше всего снарядов направили на громады Бахмутского и Краматорского районов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в Северске в результате ночных атак оккупантов повреждены четыре жилых дома, один из них получил прямое попадание. Информацию о пострадавших уточняется.

Видео дня

В Соледарской громаде под обстрелами оказались Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка.

Громко прошла ночь в Светлодарской громаде, под огнем войск РФ оказались Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск. По предварительной информации, без пострадавших.

В Краматорском районе оккупанты попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. В населенном пункте также повреждены пять жилых домов.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

На данный момент ВСУ контролируют около 50% Донецкой области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.