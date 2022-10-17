Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден объект инфраструктуры — глава ОВА

17 октября, 10:56
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РФ ударила по Одесской области ракетой Х-59 (Фото:Воздушное командование Восток)

РФ ударила по Одесской области ракетой Х-59 (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в понедельник, 17 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в Telegram.

По его словам, удар наносился ракетой Х-59.

«Утром оккупанты нанесли ракетный удар по области ракетой Х-59. Поврежденный объект инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет», — отметил глава ОВА.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=fxdtYHJ2Yp8

Марченко добавил, что ночью в небе над Одесской областью удалось сбит шесть дронов-камикадзе.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил в своем Telegram, что ракета была выпущена по региону из акватории Черного моря из самолета Су-35.

С самого утра 17 октября Россия атакуют украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе.

Четыре удара дронами-камикадзе было зафиксировано в Киеве. Один из них ударил по жилому дому, под завалами находятся два человека.

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Войска РФ также атаковали Днепропетровскую и Сумскую области, там повреждены объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Ракетные удары Война России против Украины

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