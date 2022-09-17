РФ ударила ракетами С-300 по одному из районов Харькова, на предприятии возник пожар
В результате ракетного удара по Харькову начался пожар (Фото:Олег Синегубов/Telegram)
В ночь на субботу, 17 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, зафиксированы два попадания. В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты, российские оккупанты применили 5В55 ЗРК С-300.
В результате атаки войск РФ возник пожар на одном из предприятий.
Обошлось без пострадавших.
По данным спасателей, огонь охватил 200 кв. метров здания. Пожар удалось ликвидировать.
Войска РФ систематически обстреливают Харьков и Харьковскую область. Атаки оккупантов усилились после успешного контрнаступления ВСУ.
16 сентября армия РФ обстреляла Слободской район Харькова, снаряды прилетели рядом с жилым домом.
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