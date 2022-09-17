РФ ударила ракетами С-300 по одному из районов Харькова, на предприятии возник пожар

17 сентября, 10:34
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В результате ракетного удара по Харькову начался пожар (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В результате ракетного удара по Харькову начался пожар (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

В ночь на субботу, 17 сентября, войска РФ нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, зафиксированы два попадания. В ходе осмотра мест взрывов установлен тип ракеты, российские оккупанты применили 5В55 ЗРК С-300.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=4CuakSBpDp8

В результате атаки войск РФ возник пожар на одном из предприятий.

Обошлось без пострадавших.

По данным спасателей, огонь охватил 200 кв. метров здания. Пожар удалось ликвидировать.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid034Rmzz4rs14iNr4n2vd9R3UygYBykqCEiLmHHJQ54C1ZvF6sbPHURLXZkv6wnj4jdl

Войска РФ систематически обстреливают Харьков и Харьковскую область. Атаки оккупантов усилились после успешного контрнаступления ВСУ.

16 сентября армия РФ обстреляла Слободской район Харькова, снаряды прилетели рядом с жилым домом.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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