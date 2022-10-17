Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью — глава ОВА 17 октября, 09:40 Российские оккупанты ежедневно атакуют Запорожье (Фото:Stringer/Reuters)

В ночь на понедельник, 17 октября, войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

По его словам, разрушений и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

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«Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности», — добавил он.

И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев уточнил в своем Telegram, что РФ нанесла ракетные удары по окрестностям областного центра и пригородам.

В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры.

Утром в этот же день по городу выпустили десять ракет С-300.

РФ атакует Запорожье практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома.