Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью — глава ОВА
Российские оккупанты ежедневно атакуют Запорожье (Фото:Stringer/Reuters)
В ночь на понедельник, 17 октября, войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.
По его словам, разрушений и пострадавших в результате вражеской атаки нет.
«Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности», — добавил он.
И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев уточнил в своем Telegram, что РФ нанесла ракетные удары по окрестностям областного центра и пригородам.
В ночь на 15 октября российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе, попав в объекты инфраструктуры.
Утром в этот же день по городу выпустили десять ракет С-300.
РФ атакует Запорожье практически ежедневно, ракеты попадают в жилые дома.