Войска РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской и Днепропетровской областях, в Днепре ввели веерные отключения света 17 октября, 08:07 На месте попадания ракет в объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области начался пожар (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Рано утром в понедельник, 17 октября, РФ нанесла ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской и Сумской областях, есть пострадавшие. В Днепре ввели веерные отключения электроэнергии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации в Telegram, одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там начался сильный пожар. На месте прилета работают все службы.

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После удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре ввели веерные отключения света.

В пресс-службе компании ДТЕК сообщили, что из-за сложности повреждений инфраструктуры, отключения могут происходить более четырех часов. Точный срок отключения будет зависеть от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК Укрэнерго.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что войска РФ ударили по объектам критической инфраструктуры. Есть пострадавшие. Другие детали пока не сообщаются.

С 10 октября войска РФ начали бить по объектам энергетической инфраструктуры Украины. 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Жителей Киевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областей просили ограничить потребление электроэнергии.