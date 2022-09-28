Войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву: Ким рассказал о последствиях
Спасатели ликвидируют последствия атак РФ на Николаев (Фото:ГСЧС)
В ночь на среду, 28 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
По предварительным данным, российские оккупанты совершили атаку ракетами С-300.
Был нанесен удар по промышленной зоне. Обошлось без жертв и пострадавших.
Также армия РФ обстреливала населенные пункты в районах Николаевской области.
Так, 27 сентября под вражеским обстрелов из артиллерии оказался Очаков, пострадавших нет. По портовой зоне города были направлены дроны-камикадзе оккупантов. Все они были сбиты силами противовоздушной обороны.
На территории села Парутино Куцурубской громады противник применил кассетные снаряды по окрестностям населенного пункта. Пострадавших нет.