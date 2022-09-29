РФ ударила ракетами по Николаеву: повреждены гражданские объекты

29 сентября, 10:12
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Осколки российской ракеты, которую оккупанты выпустили по Николаеву (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Осколки российской ракеты, которую оккупанты выпустили по Николаеву (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

В ночь на четверг, 29 сентября, войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, пострадали гражданские объекты.

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Сенкевич также показал осколки российской ракеты, которую оккупанты выпустили по Николаеву.

Видео дня

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким добавил, что войска РФ выпустили по городу ракеты С-300.

«Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение. Пострадавших нет», — отметил он в Telegram.

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Ким также сообщил об обстрелах населенных пунктов в ряде районов Николаевской области.

В Баштанском районе оккупанты атаковали пгт Березнеговатое. В результате обстрелов разрушено складское здание.

Также повреждены частные дома, торговые объекты и частного предприятия. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Войска РФ систематически обстреливают Николаев и населенные пункты области. 26 сентября ракеты оккупантов попали по промзоне в окрестностях Николаева.

В результате атаки повреждены окна, крыша и двери в зданиях, частично разрушено складское помещение.

27 сентября ракеты попали по центральной части областного центра, повреждены магазины и жилые дома.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Ракетные удары Война России против Украины

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