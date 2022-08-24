РФ ударила ракетами по Миргороду: зафиксировано четыре «прилета» по инфраструктуре 24 августа, 11:58 РФ нанесла ракетные удары по Миргороду (Фото:Воздушное командование ВСУ)

В среду, 24 августа, Россия нанесла ракетные удары по Миргороду Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

По его словам, ракеты попали по инфраструктуре города.

«Четыре „прилета“ по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали», — отметил глава ОВА.

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Лунин призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Позже он добавил, что погибших и пострадавших в результате атаки РФ нет.

Последний раз войска РФ обстреливали Миргород в апреле. Тогда снаряды попали в инфраструктурные объекты.

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24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

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