РФ ударила ракетами по Миргороду: зафиксировано четыре «прилета» по инфраструктуре
РФ нанесла ракетные удары по Миргороду (Фото:Воздушное командование ВСУ)
В среду, 24 августа, Россия нанесла ракетные удары по Миргороду Полтавской области.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.
По его словам, ракеты попали по инфраструктуре города.
«Четыре „прилета“ по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали», — отметил глава ОВА.
Лунин призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Позже он добавил, что погибших и пострадавших в результате атаки РФ нет.
Последний раз войска РФ обстреливали Миргород в апреле. Тогда снаряды попали в инфраструктурные объекты.
24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.
В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.
В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.
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