РФ ударила ракетами по Миргороду: зафиксировано четыре «прилета» по инфраструктуре

24 августа, 11:58
РФ нанесла ракетные удары по Миргороду (Фото:Воздушное командование ВСУ)

РФ нанесла ракетные удары по Миргороду (Фото:Воздушное командование ВСУ)

В среду, 24 августа, Россия нанесла ракетные удары по Миргороду Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

По его словам, ракеты попали по инфраструктуре города.

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«Четыре „прилета“ по инфраструктуре Миргорода. Выясняем детали», — отметил глава ОВА.

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Лунин призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Позже он добавил, что погибших и пострадавших в результате атаки РФ нет.

Последний раз войска РФ обстреливали Миргород в апреле. Тогда снаряды попали в инфраструктурные объекты.

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Зеленский пообещал мощный ответ в случае увеличения количества ракетных ударов РФ на День Независимости Украины

24 августа Украина отмечает 31-й День независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

https://www.youtube.com/watch?v=53HTfSzLPdA&t=220s

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Полтавская область Ракетные удары Война России против Украины Миргород

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