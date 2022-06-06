Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: повреждены школы, жилые дома и общежитие, где жили переселенцы

6 июня, 14:38
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В прошлый раз оккупанты ударили по Лозовой 20 мая (Фото:Харьковская областная прокуратура)

В прошлый раз оккупанты ударили по Лозовой 20 мая (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Российские войска нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области.

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский.

«Этой ночью враг снова обстрелял нас ракетами. Слава Богу, человеческих жертв нет. По результатам предварительных обзоров, пострадали пять учебных заведений, немало жилых домов, объекты критической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

Зеленский уточнил, что в результате ракетного удара повреждены три школы, два детских сада, а также общежитие, где проживали переселенцы.

https://www.youtube.com/watch?v=Eu6fhYrl1IM

В прошлый раз россияне нанесли удар по Лозовой 20 мая. Был поврежден Дворец культуры в центре города, пострадали десять соседних многоэтажных домов. Ранения получили семь человек, в том числе 11-летняя девочка.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Лозовая Война России против Украины Ракетный удар

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