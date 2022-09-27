РФ нанесла ракетный удар по Купянску: в ОП показали видео последствий 27 сентября, 12:18 Ракеты оккупантов попали в здание церковной школы в Купянске (Фото:Скриншот видео Кирилл Тимошенко/Telegram)

26 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по освобожденному от оккупантов Купянску Харьковской области.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал в своем Telegram видео последствий вражеских атак.

«Освобожденная Харьковщина не дает покоя оккупантам. Сегодня в Купянск прилетели ракеты. На видео видно, куда целятся оккупанты и к чему привели эти обстрелы. Горела церковная школа, хозяйственная постройка и магазин. Никаких военных объектов», — отметил он.

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Тимошенко добавил, что в результата атак госпитализированы пять человек. Все они жители Купянского района.

«Убежали. А теперь еще и подло уничтожают гражданское население», — резюмировал он.

16 сентября ВСУ полностью освободили Купянск от российских оккупантов. Там военные РФ незаконно удерживали 400 местных жителей в камерах, которые рассчитаны на 140 мест.