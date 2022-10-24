Войска РФ нанесли ракетный удар по Купянску, есть разрушения

24 октября, 18:51
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Разрушено админздание (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Разрушено админздание (Фото:Харьковская областная прокуратура)

Утром в понедельник, 24 октября, войска РФ нанесли ракетный удар по освобожденному от оккупантов Купянску Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, в результате атаки частично разрушено административное здание.

По предварительным данным, российские оккупанты обстреляли город ракетами С-300. При осмотре места происшествия, проведенного прокурорами совместно со следователями полиции, изъяты обломки ракет и собраны другие доказательства.

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Обошлось без жертв и пострадавших.

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По факту ракетного обстрела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

16 сентября в спецподразделении Кракен сообщили, что защитники Украины полностью освободили Купянск.

3 октября войска РФ обстреляли больницу города, погиб врач, медсестра получила ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Купянск Война России против Украины

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