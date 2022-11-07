Ситуация в Донецкой области: войска РФ выпустили четыре ракеты по Краматорску, в Бахмуте есть жертвы и разрушения 7 ноября, 11:13 Российские снаряды попали в многоэтажные жилые дома в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области, утром в понедельник, 7 ноября, оккупанты атаковали Краматорск, Бахмут и ряд других городов.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, по Краматорску вражеские войска выпустили четыре ракеты. По предварительным данным, обошлось без жертв, объемы разрушений устанавливаются.

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В Бахмуте в результате атак оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены пять частных домов, многоэтажка и одно предприятие.

На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного.

На Волновахском направлении ночью проходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки, без жертв.

На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города. В результате атак обошлось без жертв.

4 ноября представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска РФ стремятся захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя после ряда поражений. В случае захвата этих украинских городов оккупанты могли бы пойти на другие населенные пункты Донбасса.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что кремлевский режим приказывал оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.