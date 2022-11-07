Ситуация в Донецкой области: войска РФ выпустили четыре ракеты по Краматорску, в Бахмуте есть жертвы и разрушения

7 ноября, 11:13
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Российские снаряды попали в многоэтажные жилые дома в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские снаряды попали в многоэтажные жилые дома в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области, утром в понедельник, 7 ноября, оккупанты атаковали Краматорск, Бахмут и ряд других городов.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, по Краматорску вражеские войска выпустили четыре ракеты. По предварительным данным, обошлось без жертв, объемы разрушений устанавливаются.

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В Бахмуте в результате атак оккупантов погиб один человек, еще двое получили ранения. Повреждены пять частных домов, многоэтажка и одно предприятие.

На Лисичанском направлении россияне ранили одного жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного.

На Волновахском направлении ночью проходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки, без жертв.

https://www.youtube.com/watch?v=WsxlRgfkHDQ

На Донецком направлении два человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой и центральной части города. В результате атак обошлось без жертв.

4 ноября представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска РФ стремятся захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя после ряда поражений. В случае захвата этих украинских городов оккупанты могли бы пойти на другие населенные пункты Донбасса.

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Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что кремлевский режим приказывал оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Краматорск Донецкая область Бахмут Война России против Украины Лиман

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