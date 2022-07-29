РФ нанесла ракетный удар по Краматорску, три человека ранены — мэр

29 июля, 12:32
Последствия ракетного удара РФ по Краматорску 21 июля (Фото:ГСЧС)

Последствия ракетного удара РФ по Краматорску 21 июля (Фото:ГСЧС)

Днем в пятницу, 29 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое», — отметил он.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02uvmsicYtZtzucsy8i166XVYfcGduYusrKGWQwdTbNM6W3DWubSxxbF3yoK4e8w4tl

Позже Гончаренко добавил, что ранения получили трое гражданских.

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Спасательные работы продолжаются.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid0jbeb7zySxxTi36KshmSDLnLHyrTrvTHMgAcVv1nen4zLs1LbvEwLHQQwrxk34QAKl
https://www.youtube.com/embed/E6WVGlQFn6g

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Краматорск Донецкая область Война России против Украины

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