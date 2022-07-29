РФ нанесла ракетный удар по Краматорску, три человека ранены — мэр 29 июля, 12:32 Последствия ракетного удара РФ по Краматорску 21 июля (Фото:ГСЧС)

Днем в пятницу, 29 июля, войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Ракетный удар по Краматорску. Серьезные разрушения домов в частном секторе поселка Беленькое», — отметил он.

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Позже Гончаренко добавил, что ранения получили трое гражданских.

Спасательные работы продолжаются.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ перешли на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.



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